Москва, , 22:14 — REGNUM Заместитель председателя Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов выразил соболезнования по поводу кончин почетного настоятеля Богоявленского собора в Москве протопресвитера Матфея Стаднюка и протоиерея Всеволода Чаплина, которые ушли из жизни в один день. Об этом 26 января он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«День ознаменован двумя потерями. Скончался на 95-м году жизни протопресвитер отец Матфей Стаднюк. С ним ушла целая эпоха. Царство ему небесное! И — совсем нежданно скончался протоиерей Всеволод Чаплин. На 52-м своём году», — говорится в сообщении.

Зампредседателя ОВЦС сообщил, что Чаплин скончался после литургии в храме преподобного Феодора Студита у Никитских ворот, настоятелем которого он был.

Священнослужитель отметил, что несмотря на то, что по многим вопросам у него с почившим мнения расходились, их связывали многие совместные труды.

«За многое ему благодарен. Господь да упокоит душу его!», — заключил Балашов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Русской православной церкви Владимир Легойда подтвердил смерть протоиерея Всеволода Чаплина.

Напомним, первый председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин ушел из жизни сегодня, 26 января. Ему был 51 год. Чаплин скончался у ворот московского храма святого Феодора Студита.

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