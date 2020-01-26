Москва, , 21:42 — REGNUM На месте смерти протоиерея Всеволода Чаплина — возле храма преподобного Федора Студита у Никитских ворот — прошел молебен, об этом 26 января сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В траурном мероприятии приняли участие прихожане храма, в котором скоропостижно скончавшийся был настоятелем. Также здесь присутствовали священнослужители. Молебен производился прямо над телом Чаплина, накрытым покрывалом возле храма.

Напомним, Всеволод Чаплин скончался на 52 году жизни. По предварительным данным причиной смерти известного священнослужителя стала остановка сердца.

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