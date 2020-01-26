Женева, Швейцария, , 21:34 — REGNUM Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус посетит Китай, где в конце декабря 2019 г. местные власти зафиксировали вспышку вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии. Об этом 26 января сообщил сам глава ВОЗ на странице в соцсети Twitter.

«Я нахожусь на пути в Китай», — написал Гебрейесус.

По его словам, он планирует провести ряд встреч с медицинскими экспертами и представителями правительства КНР, участвующими в реагировании на вспышку коронавируса.

Как передавало ИА REGNUM, 26 января глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй сообщил журналистам на пресс-конференции в Пекине, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом 2019-nCoV перешла в новую, более сложную стадию из-за усиления способности вируса передаваться от человека к человеку.