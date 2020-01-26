Москва, , 21:19 — REGNUM Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил, что возглавляемое им ведомство прорабатывает с Германией механизм сотрудничества по расследованию преступлений нацистов во время Великой Отечественной войны. Об этом 26 января он сообщил в интервью «Российской газете».

Бастрыкин подчеркнул, что данное взаимодействие основывается на вступившем в силу с 1 января в России Втором дополнительном протоколе к Европейской конвенции о правовой помощи по уголовным делам. Также данный документ дает возможность организовывать следственные группы, в которые могут входить представители различных стран, по расследованию преступлений, объединенных общей тематикой.

«Сейчас прорабатывается механизм реализации его положений и более тесного сотрудничества с Центральным ведомством управлений юстиции земель ФРГ по расследованию преступлений национал-социализма в Людвигсбурге», — отметил глава СКР.

Бастрыкин выразил уверенность, что данное взаимодействие в дальнейшем придаст импульс и активизирует работу по расследованию всех преступлений нацистов, так как у такого рода преступлений отсутствует срок давности.

«Факты преступных действий, основанных на идеях расового превосходства, нацизма, пусть и по прошествии продолжительного времени, не должны остаться незамеченными и безнаказанными», — отметил председатель ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в своем приветствии к участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», которое было приурочено к Международному дню памяти жертв Холокоста, заявил, что преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности.

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