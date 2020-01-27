Нефтеюганск, Югра, , 00:02 — REGNUM В Нефтеюганске (ХМАО) 26 января прошёл согласованный митинг с требованием отставки главы города Сергея Дегтярева. Видеозапись мероприятия и резолюция опубликованы в нескольких группах в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам организаторов, в протесте участвовало более 100 человек. Были подняты традиционные для Нефтеюганска, многолетние темы отсутствия в городе чистой воды и освещения. Набил оскомину вопрос с вывозом снега. Причём митинг проходил перед наваленной, неубранной снежной кучей. Глава города привык, по словам организаторов митинга, вместо решения проблем пенять на тотальное недофинансирование от властей Югры.

Остаются нерешёнными проблемы обманутых дольщиков, и «гаражного налога», выросшего в 25 раз. Нефтеюганцы также требуют прокуратуру проверить законность госзакупок по благоустройству школ, уборке снега, выяснить, привлечены ли к ответственности недобросовестные подрядчики, на которых ссылаются городские власти.

Резолюция митинга направлена в мэрию Нефтеюганска, главе Югры Наталье Комаровой, полпреду президента в Уральском федеральном округе Николаю Цуканову.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярёв ответил Ura.ru, что общаться с горожанами он будет на площадке Общественного совета.

«Я хочу сесть за стол переговоров с жителями, а не с организаторами митингов», — заявил он изданию.