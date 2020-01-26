Москва, , 20:26 — REGNUM Комиссия по вопросам помилования уже 27 января может рассмотреть обращение гражданки Израиля Наамы Иссахар. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека Московской области Екатерина Семенова в интервью ТАСС.

По ее словам, женщина, ранее приговоренная к 7 годам заключения, подала прошение в комиссию по месту пребывания в Московской области, так как заявительница находится на территории региона.

«Мы направим его (решение комиссии) в Управление делами президента Российской Федерации», — добавила Семенова.

Ранее РБК со ссылкой на свои источники сообщил, что гражданка Израиля Наама Иссахар, которую осудили в РФ за контрабанду наркотиков, попросила российского лидера Владимира Путина о помиловании.

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