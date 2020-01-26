Венки и цветы в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда возлагаются на Серафимовском кладбище, на Смоленском мемориальном, Невском мемориальном и на Богословском кладбищах, где также похоронены тысячи погибших и умерших в годы войны, к монументу Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, к Триумфальной арке Победы в Красном Селе и на других мемориалах в Петербурге и Ленинградской области.
Память погибших и умерших жителей и защитников блокадного Ленинграда почтило на Пискаревском кладбище командование Военно-морского флота РФ и Западного военного округа.
Венки и цветы на Пискаревском кладбище возложили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и депутаты Законодательного собрания региона, а также депутаты Госдумы от Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
На Пискаревское мемориальное кладбище пришли судьи Конституционного суда РФ, который находится в Санкт-Петербурге. Они возложили венок и цветы к Вечному огню и монументу памяти жертв блокадного Ленинграда.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов возложил венок и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище от имени правительства города. Венок и цветы также возложили спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров и депутаты Заксобрания.
Венок от имени верхней палаты Федерального собрания РФ возложила на Пискаревском кладбище председатель Совета Федерации, бывший губернатор Петербурга Валентина Матвиенко.
Венок от президента России Владимира Путина возложил к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.
На Пискаревском мемориальном кладбище начинается торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 годов. В ней участвуют руководители органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, полпредства президента РФ в СЗФО, представители ветеранских, молодежных и других общественных организаций, жители Северной столицы и Ленобласти. На Пискаревском кладбище похоронены около полумиллиона ленинградцев и защитников города, погибших в годы блокады.
«Сегодня наш город, и я уверена, вся наша страна отмечает очень важный праздник — Ленинградский День победы. Для жителей и гостей нашего города мы подготовили интересную выставку», — сказала председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга Ольга Аришина, говоря об интерактивной экспозиции на Дворцовой площади, посвященной Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Память о блокаде почтили у мемориальной надписи на Невском проспекте
Торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» состоялись утром 27 января на Невском проспекте, у дома 14. Фоторепортаж ИА REGNUM.
В Псковской области вспоминают блокаду Ленинграда и «хлеб той зимы»
В Пскове, Великих Луках и десяти районах области пройдёт акция «Хлеб той зимы».
Символ акции — кусочек хлеба весом в 125 граммов — это минимальная суточная норма выдачи хлеба в самые тяжёлые месяцы блокады Ленинграда. На площадках, открытых в районных центрах региона, также можно будет увидеть образцы газет и партизанских листовок военного времени.
В Пскове такая площадка откроется в 13:00 на перекрёстке улиц Пушкина и Ленина. Акция продлится до 18:00.
На Дворцовой площади Санкт-Петербурга в 12 часов откроется интерактивная выставка современной и исторической военной техники. Петербургские реконструкторы и частные коллекционеры представили около 20 образцов восстановленной техники периода Великой Отечественной войны. Представители Западного военного округа представили советские танки Т-34−85, ИС-3, американский танк «Шерман», а также современную технику и вооружение. Возле каждого образца вооружения находится экипаж. Военнослужащие расскажут гостям об огневых возможностях и тактико-технических характеристиках представленной техники.
«Блокада Ленинграда — это 900 дней тяжелейших страданий, величайшего мужества и самоотверженности. Оборона осажденного города на три года сковала крупные силы вражеских войск. Непокорность ленинградцев, их величайшая сила духа оказались мощнее вражеских пушек и снарядов. Этот бессмертный подвиг на все времена стал символом доблести, невероятной стойкости и безграничной любви к Родине». Об этом говорится в поздравлении жителям города с 76-й годовщиной снятия блокады от имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.
«Мы низко кланяемся всем, кто защищал осажденный город с оружием в руках, кто трудился в огненном кольце, кто выжил в страшные дни блокады, выстоял и победил. Мы всегда будем помнить о миллионах людей, отдавших свои жизни ради спасения Ленинграда — погибших от голода и холода, бомбежек и артобстрелов. Вечная слава героям — всем, кто, не жалея себя, сражался за свободу Отчизны, ради мира на земле и счастья будущих поколений», — заявили руководители исполнительной и законодательной власти Петербурга.
В центре Петербурга 27 января пройдут церемонии возложения цветов с выступлением ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, с участием молодежи и учащихся. Церемонии состоятся в 11:00 мск в следующих местах: у мемориальной доски «Первому исполнению Седьмой «Ленинградской» симфонии Дмитрия Шостаковича на Михайловской ул., д. 2; у мемориальной доски погибшим в эвакогоспитале, Суворовский пр., д. 50−52; у мемориальной доски Ольге Берггольц, ул. Рубинштейна, д. 7; у памятного знака «Репродуктор», Невский пр., д. 54/3; у памятного знака «Дни блокады», наб. реки Фонтанки, д. 21.
В Новосибирской области помнят «беспримерный подвиг ленинградцев»
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил новосибирцев и ленинградцев с 76-й годовщиной снятия блокады Ленинграда. Травников отметил, что 27 января — великий день, которого 76 лет назад ждал не только Ленинград — ждал весь Советский Союз.
Сегодня в Новосибирской области проживает 289 блокадников Ленинграда.
В оборонительных боях и наступательной операции по освобождению Ленинграда участвовали четыре дивизии, сформированные в Новосибирской области. Восемь новосибирцев были удостоены звания Герой Советского Союза за оборону Ленинграда, за бои по освобождению города.
Торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» проходят в эти минуты на Невском проспекте, д. 14. Здесь, на стене здания, сохранена надпись: «Граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!». Такие надписи наносились на ленинградских улицах в годы блокады. В церемонии участвуют ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, учащиеся образовательных учреждений, чиновники и обычные петербуржцы.
В день снятия блокады Ленинграда в школах Кемерова проходят уроки памяти
Во всех школах Кемерова сегодня, 27 января, пройдёт Всероссийский урок памяти, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда.
В Кемерове ветеран блокадного Ленинграда провёл на дому урок мужества
Ветеран блокадного Ленинграда Рейнгольд Яковлевич Шох, который сегодня живёт в Кемерове, провёл на дому урок мужества для школьников. Ветеран рассказал о жизни в блокадном городе, об эвакуации по Ладожскому озеру, показал фотографии из семейного архива.
В Петербурге на двух Ростральных колоннах на Стрелке Васильевского острова зажгли газовые факелы. Они будут гореть до полудня в честь Дня полного освобождения Ленинграда от блокады, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
В день снятия блокады Ленинграда в школах Кемерова проходят уроки памяти
Во всех школах Кемерова сегодня, 27 января, пройдёт Всероссийский урок памяти, посвящённый годовщине снятия блокады Ленинграда.
В Прикамье проходят «Громкие чтения» о блокадном Ленинграде
В Пермском крае 27 января пройдут основные мероприятия «Громких чтений», посвященных снятию блокады Ленинграда. «Громкие чтения» и кинопоказы, посвященные Великой Отечественной войне, пройдут в центральных библиотеках Перми.
В Кемерове ветеран блокадного Ленинграда провёл на дому урок мужества
Блокадник Рейнгольд Яковлевич Шох, который живёт в Кемерове, провёл на дому урок мужества для школьников. Ветеран рассказал о жизни в блокадном городе, об эвакуации по Ладожскому озеру, показал фотографии из семейного архива.
В Хабаровском крае проходит акция «Блокадный хлеб»
Акция «Блокадный хлеб» проходит в Хабаровском крае. Мероприятия посвящены годовщине прорыва блокады Ленинграда. В рамках акции в регионе раздали символические порции «блокадного хлеба» по 125 граммов.
Матвиенко: Подвиг Ленинграда имеет огромное моральное значение
Подвиг ленинградцев и защитников блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны стал символом стойкости и патриотизма, беспрецедентного героизма и мужества. Память об этих страшных испытаниях необходимо бережно хранить для будущих поколений. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по случаю 76-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады.
Законопроект о льготах для всех блокадников внесён в Госдуму
Законопроект о дополнительных мерах соцподдержки жителей блокадного Ленинграда внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.
Война: освобождение блокадного Ленинграда и узников Освенцима
27 января 1944 года Ленинград был окончательно освобождён от вражеской блокады. В результате наступления советских войск по всему фронту враг отброшен на 65−100 км.
Володин: о жертвах фашизма и защитниках не дадим забыть никому в мире
Блокада унесла жизни большого количества людей, больше, чем США и Британия потеряли за все время войны, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«В нашей памяти — каждый погибший. О них, жертвах фашизма, жителях и защитниках Ленинграда, мы будем помнить всегда. И не дадим забыть никому в мире. Короткая память ведет к искажению исторической правды и открывает путь к новым трагедиям», — цитирует спикера Госдумы сайт нижней палаты парламента.