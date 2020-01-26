В понедельник, 27 января 2020 года, в России отмечается день воинской славы, 76-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. В Петербурге и Ленинградской области эту дату называют проще — Днём снятия блокады Ленинграда.

Чудовищное военное преступление — блокада Ленинграда — было организовано руководством нацистского Рейха и осуществлено войсками Германии и поддерживающих ее тогда Финляндии и Испании. Гитлер ставил своей целью полное уничтожение города на Неве и его населения. Блокада продолжалась 872 дня, с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время в Ленинграде погибли, по разным оценкам, от 650 тыс. до 1,5 млн человек — от голода, холода, вызванных ими болезней, от артиллерийских обстрелов и бомбардировок с воздуха.

При этом гражданское население Ленинграда все дни блокады работало на создании оборонительных рубежей, укрытий города от врага, на тушении пожаров, разборе завалов, лечении раненых, сдавало кровь для бойцов на фронте… И главное — в Ленинграде работали военные заводы, выпускавшие оружие и боевую технику, причем не только для Ленинградского фронта.

14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция Ленинградского, Волховского и 2-го Прибалтийского фронтов. В ходе операции «Январский гром» к 20 января была уничтожена группировка противника в районе Красного Села и Ропши. Еще через неделю, к 27 января 1944 года, блокада Ленинграда была полностью ликвидирована. Немецкие войска потеряли убитыми и пленными около 100 тыс. солдат и офицеров, были разбиты более 30 немецких дивизий.

В честь очередной годовщины освобождения Ленинграда от блокады 27 января в Петербурге и Ленинградской области состоится множество памятных мероприятий, о которых ИА REGNUM расскажет в своей трансляции.

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