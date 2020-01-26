Москва, , 19:35 — REGNUM Смерть священника Русской православной церкви, протоиерея Всеволода Чаплина подтвердил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом он сообщил 26 января в своем Telegram-канале.

«Сегодня (26 января) умер отец Всеволод Чаплин… — написал Легойда. — Царствие Небесное!«

Он напомнил, что не один год работал вместе с Чаплиным.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января у Никитских ворот возле храма святого Феодора Студита умер протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин. Священнику был 51 год.

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