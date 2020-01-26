Рига, , 18:46 — REGNUM В прошлом году Рижский национальный зоопарк пополнился 316 животными 62 различных видов, а всего в зоопарке можно увидеть 3340 животных. Об этом пишет портал Diena.lv.

По данным журналистов, из 99 видов животных, которых можно встретить в Рижском зоопарке, 3 вида находятся на грани вымирания, 13 в «критической зоне», а 22-м видам угрожает опасность исчезновения.

Напомним, 2 декабря 2019 г. впервые в истории Рижского зоопарка родился детеныш от самой редкой дикой ламы викуньи.

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