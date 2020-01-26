Ухань, Китай, , 18:32 — REGNUM Мэр китайского города Ухань Чжоу Сяньван заявил, что число подтверждённых случаев заражения новым типом коронавируса в ближайшем будущем увеличится примерно ещё на 1 тыс человек. Об этом 26 января он сообщил на пресс-конференции журналистам.

По его словам, на данный момент в медицинских учреждениях находятся 2209 больных, которые предположительно заражены новым типом коронавируса. За ними сейчас осуществляется контроль, их анализы отправлены на экспертизу. Сяньван отметил, что 643 человека пребывают в амбулаторных пунктах города.

«Итого более 2,7 тыс. человек. Скорее всего, диагноз подтвердится у 45% из них, поэтому к уже подтвержденным 533 случаям, прибавятся еще около 1 тысячи из тех, кто уже принят на лечение и остается под медицинским наблюдением», — заявил мэр Уханя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Чжоу Сяньван сообщил, что по данным на 26 января китайский город Ухань из-за каникул в честь Нового года по лунному календарю и эпидемии коронавируса покинули более пяти миллионов жителей.

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