Москва, , 18:10 — REGNUM Сегодня, 26 января, ушел из жизни первый председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом 26 января сообщил «Интерфакс» со ссылкой на помощника священника Евгения Жулева.

Издание отмечает, что причины скоропостижной смерти пока неизвестна. По словам источника, накануне протоиерей чувствовал себя хорошо. Священник скончался у ворот московского храма святого Федора Студита.

Напомним, настоятель московского храма святого Федора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года. Он занимал должность первого председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества московского патриархата, с 2009 по 2017 года являлся членом Общественной палаты Российской Федерации. Чаплин был действующим членом общественной палаты Союзного государства России и Белоруссии с июля 2017 года.

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