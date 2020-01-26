Москва, 26 января 2020, 17:43 — REGNUM Туроператор Tez Tour приостанавливает отправку российских туристов в Китай из-за эпидемии коронавируса, сообщили 26 января в пресс-службе компании.
«Туроператор с завтрашнего дня (27 января) приостанавливает отправку туристов в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», — сообщили ТАСС в пресс-службе.
Как сообщало ИА REGNUM, вспышка нового коронавируса 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань. На данный момент установлено, что с большой долей вероятности вирус мутировал в организме летучей мыши и оттуда попал либо в организм других животных, либо же сразу в организм человека.
Читайте также: Смертельно опасен: миру угрожает новый вирус из Китая