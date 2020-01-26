Малоярославец, Калужская область, , 18:43 — REGNUM Более 120 школьников из Малоярославца и Калуги — кадеты военно-патриотического клуба в честь Святителя Николая, воспитанницы монастырского пансиона «Отрада», а также учащиеся ряда малоярославецких школ и воскресных школ при женском монастыре в честь Калужской иконы Божией Матери и при храме великомученика и Победоносца Георгия из Калуги — стали участниками традиционного Рождественского молодёжного исторического бала, который состоялся в духовно-просветительском центре «София» Свято-Никольского Черноостровского женского монастыря. Об этом 26 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии.

Участники Рождественского исторического молодёжного бала Eparhia-kaluga.ru

Молодёжный бал прошел в праздничной атмосфере. И если во время первых Рождественских монастырских балов некоторые школьники только знакомились с тем, как правильно себя на церемонии, надев бальное платье или строгий костюм, и чувствовали себя порой неестественно, то теперь почти все участники бала уверенно освоили искусство бального этикета.

Молодёжный бал стал важной частью программы Рождественских мероприятий Свято-Никольского Черноостровского монастыря, а исторические молодежные балы, которые проводятся несколько раз в год, вошли в программы духовно-нравственного и эстетического воспитания воспитанников духовно-просветительского центра «София», осуществляющие при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.

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