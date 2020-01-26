Вена, , 17:20 — REGNUM В одну из больниц столицы Австрии Вены госпитализировали с подозрением на коронавирус бортпроводницу из Китая. Об этом 26 января сообщила пресс-служба мэрии города.

«Стюардесса — гражданка Китая — находится в Вене с 24 января, она была госпитализирована с подозрением на симптоматику гриппа», — говорится в заявлении.

Вместе с тем в мэрии не исключили, что женщина может быть заражена новым типом коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка нового коронавируса 2019-nCoV произошла в китайском городе Ухань. На данный момент установлено, что с большой долей вероятности вирус мутировал в организме летучей мыши и оттуда попал либо в организм других животных, либо же сразу в организм человека.

По состоянию на утро 26 января в Китае подтверждены более двух тысяч случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Более 50 человек скончались.

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