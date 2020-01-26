Ухань, Китай, , 17:26 — REGNUM Китайские ученые обнаружили новый тип короновируса 2019-nCoV в образцах диких животных, торговля которыми осуществлялась на одном из рынков морепродуктов в административном центре провинции Хубэй Ухани. Об этом 26 января сообщает агентство «Синьхуа».

По данным журналистов, в 33 из 585 образцов с рынка, взятых на экспертизу, «были обнаружены нуклеиновые кислоты коронавируса, из образцов среды удалось выделить вирус».

«Это говорит о том, что источником вируса являются дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке «Хуанань», — заключает китайское агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая заявили о нехватке медицинских костюмов биологической защиты, которые страна планирует закипать за рубежом. По словам заместителя министра промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпина, только 40 китайских предприятий в 14 провинциях могут производить такие костюмы. Их общая производительность составляет 30 тыс. костюмов в сутки.

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