Прага, , 17:07 — REGNUM Во вьетнамском Дананге с подозрением на коронавирус госпитализировали гражданина Чехии, об этом 26 января заявила представитель чешского министерства внутренних дел Зузана Штихова.

«По данным больницы в Дананге, в карантине находятся более 10 человек с высокой температурой, у них по всем признакам коронавирус. Среди них семь граждан Китая, три вьетнамца и один гражданин Чехии», — сказала она в эфире телеканала Чешское ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае на сегодняшний день в связи с угрозой заболевания новым типом коронавируса был объявлен режим наивысшего уровня реагирования в 30 регионах страны.

Как минимум в 15 крупных городах был объявлен карантин, въезд и выезд из населённых пунктов запрещён до особого распоряжения. Нарушителям режима по законам КНР может грозить тюремный срок до семи лет.

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