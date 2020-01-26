Благовещенск, , 17:24 — REGNUM Перерыв в работе пункта пропуска между Благовещенском в Амурской области РФ и Хэйхэ (КНР) продлён до начала февраля. Об этом 26 января сообщила журналистам пресс-служба правительства Амурской области.

Пункты пропуска должны были открыться 27 января. Согласно официальной информации, режим работы пропускных пунктов был скорректированв связи с праздником Нового года в Китае.

Грузовое и пассажирское направления пунктов пропуска возобновят свою работу с 1 февраля. В этот же день будут возобновлены и международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск — Хэйхэ.

По предварительным данным, корректировка режима работы пунктов пропуска не связана с эпидемией коронавируса в Китае.

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