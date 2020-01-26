Пекин, , 16:44 — REGNUM Китай испытывает нехватку медицинских костюмов биологической защиты, власти страны намерены закупать их за рубежом. Об этом 26 января заявил заместитель министра промышленности и информатизации КНР Ван Цзянпин.

По его словам, только 40 китайских предприятий в 14 провинциях могут производить такие костюмы. Их общая производительность составляет 30 тыс. костюмов в сутки.

«Мы возлагаем надежды на международное сотрудничество и уже принимаем меры для того, чтобы обеспечить поставки из-за рубежа для удовлетворения спроса», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае на сегодняшний день в связи с угрозой заболевания новым типом коронавируса был объявлен режим наивысшего уровня реагирования в 30 регионах страны.

Как минимум в 15 крупных городах был объявлен карантин, въезд и выезд из населённых пунктов запрещён до особого распоряжения. Нарушителям режима по законам КНР может грозить тюремный срок до семи лет.

Всего в Китае число заразившихся, согласно данным мониторингового информационного портала «Ванъи», составляет 2027 человек.

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