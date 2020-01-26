Пекин, , 16:15 — REGNUM Идею продления праздничных каникул в честь наступления Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) из-за вспышки коронавируса поддержали власти Китая. Об этом 26 января сообщает агентство «Синьхуа».

Решение было принято в ходе заседания постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК), премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и рабочей группы ЦК КПК по противодействию эпидемии.

По результатам совместного совещания было решено подготовить ряд мер по контролю и профилактике эпидемии после каникул, а также продлить каникулы, скорректировав время начала занятий. Кроме того, будет поддержан переход на удалённый режим работы и мероприятия по сокращению передвижений сотрудников.

Распоряжение о продлении каникул в школах, детских садах и университетах уже было издано в в провинциях Хубэй, Сычуань, Шаньдун, а также городах центрального подчинения Пекине и Шанхае. Возобновить занятия планируется не ранее 17 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по мнению специалистов, в результате мутации у нового типа коронавируса усилилась способность передаваться от человека к человеку. Это означает, что эпидемия может перейти в более сложную стадию.

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