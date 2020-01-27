Москва, 27 января 2020, 03:00 — REGNUM
- Война. Хроника 1941−1945 гг. 27 января: в 1944 году Красная армия прорвала блокаду Ленинграда. В часть освобождения города на Неве состоялся салют из 324 орудий. В 1945 году войска 1-го Украинского фронта освободили узников Освенцима.
Войдя в лагерь Освенцим, в уцелевших лагерных складах красноармейцы нашли живыми несколько тысяч истощённых узников. Об ужасах концлагеря свидетельствовали сотни тысяч мужских костюмов, комплектов женской верхней одежды и другие личные вещи узников, найденные на месте расправы.
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