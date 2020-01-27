Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект о дополнительных мерах соцподдержки жителей блокадного Ленинграда внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 27 января.

Предлагается внести изменения в статью 18 федерального закона «О ветеранах», предусматривающие предоставление жителям блокадного Ленинграда мер социальной поддержки вне зависимости от наличия инвалидности.

По данным парламентариев, жители блокадного Ленинграда, не признанные инвалидами, составляют около 14% от общего количества указанных жителей (по состоянию на октябрь 2019 года — 12 665 человек из 92 615 человек).

Сейчас лицам, имеющим статус жителя блокадного Ленинграла, признанными инвалидами, дополнительно предоставляются меры социальной поддержки в виде ежегодной бесплатной диспансеризации, им также компенсируются расходы на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%, включая членов их семей.