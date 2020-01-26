Вашингтон, , 14:29 — REGNUM Компания ByteDance, владеющая социальной сетью TikTok, наняла на пост главного советника адвоката Эриха Андерсена, который ранее являлся главным консультантом по интеллектуальной собственности американской компании Microsoft. Об этом сообщает Reuters.

Андерсен проработал в компании Microsoft более 20 лет, в конце 2019 года он объявил об уходе из компании, не назвав нового места работы. Сейчас администрация социальной сети TikTok объявила, что Андерсен займёт должность главного советника компании ByteDance.

Приложение TikTok позволяет пользователям обмениваться короткими видеозаписями, в которых могут использоваться музыкальные отрывки из библиотеки социальной сети. Бывший консультант Microsoft поможет компании избежать проблем с авторским правом при использовании музыкальных композиций.

Несколькими днями ранее 23 января в TikTok также сообщили о расширении музыкальной библиотеки за счёт заключения соглашения с британской компанией Merlin, работающей с несколькими тысячи звукозаписывающих компаний.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к концу 2019 года приложение социальной сети TikTok было загружено на мобильные устройства более 1,3 млрд раз.

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