Тбилиси, 26 января 2020, 13:31 — REGNUM Свои соболезнования по поводу землетрясения в Турции выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили 25 января на своей странице в соцсети Twitter.
«Землетрясение в Турции — это страшная трагедия. Грузия стоит вместе с турецким народом в это трудное время» — написала Зурабишвили.
Она также выразила соболезнования родным погибших и пожелала им стойкости.
Как передавало ИА REGNUM, 24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Число жертв, по последним данным, превысило 30 человек. На развалинах рухнувших домов ведутся спасательные операции.
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