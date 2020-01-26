Тбилиси, , 13:31 — REGNUM Свои соболезнования по поводу землетрясения в Турции выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили 25 января на своей странице в соцсети Twitter.

«Землетрясение в Турции — это страшная трагедия. Грузия стоит вместе с турецким народом в это трудное время» — написала Зурабишвили.

Она также выразила соболезнования родным погибших и пожелала им стойкости.

Как передавало ИА REGNUM, 24 января в Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8. Число жертв, по последним данным, превысило 30 человек. На развалинах рухнувших домов ведутся спасательные операции.

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