Тбилиси, , 12:34 — REGNUM Суда Агентства морского транспорта минэкономики Грузии, при необходимости, будут принимать участие в спасательных операциях Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. Об этом 26 января сообщает пресс-службе управления спасателей.

Сообщается, что руководители двух ведомств подписали меморандум о сотрудничестве. В течение года будут проведены совместные учения для отработки взаимодействия и координации двух служб.

Стоит отметить, что только в июле 2019 года на черноморских побережьях Грузии было спасено 67 человек. Примерно половина из них были иностранцами.