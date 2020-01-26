Ташкент, , 11:35 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев постановлением определил основные направления реформирования системы физической культуры и спорта до 2025 года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Среди таких направлений увеличение общей численности населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, до 30 процентов, а молодежи, занимающейся в спортивных организациях и учреждениях, до 20 процентов.

Президент указал на необходимость поэтапного повышения качественного состава тренеров и специалистов в государственных спортивных образовательных учреждениях, в частности, доведение числа работников с высшим образованием до 80 процентов.

Постановление регламентирована и разработка и внедрение на местах эффективной и прозрачной четырехэтапной системы отбора (селекции) талантливых спортсменов среди молодежи по системе «организация — район (город) — регион — республика».

Выявлять талантливых спортсменов и создавать резерв для молодежных сборных команд будут путем проведения «Детских спортивных игр» среди учащихся спортивных школ системы Министерства физической культуры и спорта Республики Узбекистан, а также привлечение студентов к регулярным занятиям спортом посредством организации «Студенческих спортивных игр» среди студентов высших образовательных учреждений;

Также, будет разработана система поэтапного (район/город, регион, республика) проведения фестиваля «Спорт общеобразовательных школ», смотра-конкурса «Учреждение с развитой физической подготовкой» и учреждение номинации на звание лучшей общеобразовательной школы, профессионального и высшего образовательного учреждения с развитым уровнем физической подготовки.

Документом обозначено развитие спортивного туризма посредством системного проведения начиная с 2020 года международного марафона «Tashkent Marathon», международного экомарафона «Save Aral», спортивных соревнований по авторалли и мотокроссу.

Кроме того. предусмотрено внедрение проведения среди всех слоев населения состязаний «Уровень физической подготовки» и другое.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, во времена, когда Узбекистан входил в состав Советского Союза, занятия физкультурой и спортом были явлением обычным, начиная от производственной гимнастики, которая в обязательном порядке проходила на предприятиях УзССР, и заканчивая множественными кружками и секциями, которые были доступными для граждан повсеместно и, что самое главное, являлись бесплатными.

В настоящее время, говорить о том, что население страны занимается массовым спортом и физкультурой, не приходится.

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