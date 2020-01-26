Курган, , 11:14 — REGNUM В правительстве Курганской области решается судьба бывшего завода дорожных машин, расположенного в центре столицы региона. Размещённый на территории заброшенного предприятия объект культурного наследия регионального значения «Казённый винный склад» необходимо вписать в современную застройку, сообщает пресс-служба главы региона.

Исторический «Казённый винный склад»

Будущая застройка заброшенного завода

Один из вариантов застройки — жилая зона с коммерческими помещениями. По словам губернатора Курганской области Вадима Шумкова, необходимо тщательно изучить существующие коммуникации, в том числе возможность увеличения их мощностей. А также продумать возможные подъезды и парковочные зоны.

«Казённый винный склад» сносить нельзя. Однако его необходимо приспособить для современного использования, считает глава региона.