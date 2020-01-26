Сухум, 26 января 2020, 11:23 — REGNUM Ноту соболезнования направил в министерство иностранных дел Турции МИД Абхазии. Сообщение об этом было размещено 25 января на сайте абхазского ведомства.
В своем обращении МИД Абхазии выразил соболезнования родственникам погибших во время землетрясения и их близким. Также в ведомстве пожелали скорого выздоровления всем тем, кто пострадал.
Как передавало ИА REGNUM, от землетрясения, произошедшего 24 января, в Турции рухнуло 76 зданий, еще более тысячи получили повреждения разного уровня. Ведутся спасательные работы, на начало 26 января известно о 31 погибшем.