Сухум, , 11:23 — REGNUM Ноту соболезнования направил в министерство иностранных дел Турции МИД Абхазии. Сообщение об этом было размещено 25 января на сайте абхазского ведомства.

В своем обращении МИД Абхазии выразил соболезнования родственникам погибших во время землетрясения и их близким. Также в ведомстве пожелали скорого выздоровления всем тем, кто пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, от землетрясения, произошедшего 24 января, в Турции рухнуло 76 зданий, еще более тысячи получили повреждения разного уровня. Ведутся спасательные работы, на начало 26 января известно о 31 погибшем.