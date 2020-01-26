Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Ученые разработали идеальный рецепт приготовления кофе-эспрессо. Материал публикуется в журнале Matter.

В ходе исследования ученые пытались максимально оптимизировать процесс варки кофе, чтобы добиться повторяемости вкуса, сократив при этом расход зерен.

К примеру, в США стандарты индустрии предполагают, что конечный объем напитка составит от 25 до 35 миллилитров. В процессе приготовления вода температурой 92−95 градусов Цельсия подается под давлением примерно в 1 атмосферу (1 бар) в течение 20−30 секунд. На одну порцию предполагается расходовать от семи до девяти грамм молотых зерен.

При этом довольно много кофеен не придерживаются этих стандартов. Кроме того, современные модели кофемашин позволяют баристе регулировать параметры подачи воды и помола вручную. Все это приводит к тому, что вкус кофе-эспрессо даже в одном заведении от чашки к чашке различается. Также стоит отметить, что на вкус эспрессо влияют более двух тысяч химических соединений, которые находятся в зернах.

Ещё господствует мнение, что оптимальным вариантом приготовления зерен является мелкий помол, так как увеличивается площадь контакта кофе с водой. Но созданная учеными математическая модель идеального кофе-эспрессо говорит об обратном.

Слишком мелкий помол приводит к тому, что частицы зерен закупоривают фильтр и из-за этого доля субстрата уменьшается. Поэтому для «идеального» эспрессо требуется меньшее количество зерен и более грубый помол. Кипятка тоже нужно поменьше.

В итоге нужно взять 15 грамм зерен вместо 20 и перемолоть их более грубо. Сама варка должна занимать 7−14 секунд, а не 25 как это обычно делается.