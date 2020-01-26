Тбилиси, , 10:05 — REGNUM Первый рейс из Пекина, который собирались встречать в Тбилиси врачи для проверки пассажиров на заболевание новым коронавирусом, не прибыл. Об этом 25 января агентству «ИнтерпрессНьюс» рассказала заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния.

Замминистра сообщила, что группа медиков ждала прилета самолета, чтобы проводить скрининг — дистанционный замер температуры. Между тем, рейс был отменён по решению китайской стороны. Глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе потом сообщил журналистам, что в Китае отменили все авиарейсы в Тбилиси до 1 февраля.

Напомним, новый коронавирус стал распространяться из Китая. Там от болезни скончалось уже более 50 человек.