Гонконг, Китай, , 07:24 — REGNUM Развлекательный парк Диснейленд закрыли в Гонконге в качестве меры по предотвращению распространения коронавируса нового типа, передает телеканал CCTV.

Также Диснейленд закрыли и в китайском Шанхае по той же причине. Отмечается, что гостиницы, расположенные на территории Диснейленда продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января власти Гонконга подняли уровень экстренного реагирования на распространение коронавируса 2019-nCoV до наивысшего. По этой причине в городе отменили все массовые мероприятия и продлили школьные каникулы.

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