Оттава, , 07:07 — REGNUM Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом нового типа в Канаде не является поводом для паники, заявили эксперты в эфире телеканала CTV News.

«Я считаю, что важно всем нам понять, что большинство людей инфицированы очень мягкой формой заболевания», — заявил врач Питер Доннелли.

Его коллега, доктор Нил Рау, добавил, что основная масса заболевших приходится на китайский город Ухань, где и произошла вспышка заражения коронавирусом. В остальных районах Китая, по его словам, болезнь не так распространена.

«Скорее всего люди получат мягкую форму заболевания… в таком случае не произойдет никакой катастрофы, чтобы об этом беспокоиться», — добавил Рау.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Канаде был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что заболевший недавно прибыл из китайского города Ухань, где и находится очаг эпидемии.

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