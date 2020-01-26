Москва, , 06:51 — REGNUM Решение о срочной эвакуации своих клиентов с китайского острова Хайнань в связи со вспышкой эпидемии коронавируса принял российский туроператор «Русь-Тур», сообщается на сайте компании.

Одной из причин такого шага называется увеличение числа заболевших на самом острове. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), вывоз клиентов компании с Хайнаня, число которых составляет примерно 1,1 тыс. человек, начнется уже 26 января. Рейсы будут осуществляться ежедневно так, чтобы все туристы смогли вернуться на родину в течение одной недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) объявила, что в Китае в настоящее время находится около шести-семи тысяч российских туристов.

Читайте также: АТОР: в Китае находятся около семи тысяч туристов из России