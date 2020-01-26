Шанхай, Китай, , 05:47 — REGNUM Еще семь случаев заражения новым коронавирусом зафиксировано в Шанхае, в связи с чем общее количество заразившихся в городе выросло до 40, сообщает 26 января газета China Daily.

Одна из заразившихся — 88-летняя женщина умерла, еще 37 человек находятся в стабильном состоянии, один пациент — в критическом состоянии. Всего 95 жителей города, у которых имеется подозрение на коронавирус, находятся под наблюдением врачей.

56-летняя женщина, которая стала первым пациентом, которая заразилась новым коронавирусом в Шанхае, была выписана из больницы, сообщили в Шанхайской муниципальной комиссии здравоохранения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае уже более 1970 заразились новым вирусом, вызывающим смертельную пневмонию, из них 56 уже скончались и 324 находятся в критическом состоянии.

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