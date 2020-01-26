Пекин, , 05:40 — REGNUM Высший уровень экстренного реагирования объявлен в 30 региона Китая уровня провинций в связи с распространением нового коронавируса, сообщает 26 января газета China Daily.

25 января высший уровень реагирования был объявлен во Внутренней Монголии, Нинся-Хуэйском автономном районе, провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь, Ляонин, Шаньси, Шэньси, Хэнань, Ганьсу, Цинхай, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также на острове Хайнань.

По имеющимся данным уже более 1970 человек по всему Китаю заразились новым коронавирусом (2019-nCoV), включая 324 человека, которые находятся в критическом состоянии. Пневмония, вызванная вирусом, уже унесла жизни 56 человек.

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