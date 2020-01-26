Сеул, , 05:39 — REGNUM Третий случай болезни, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, зафиксирован в Южной Корее, сообщает центр по контролю и профилактике заболеваний Республики Корея.

По их данным, третьим заболевшим стал 54-летний гражданин страны, который ранее проживал в китайском городе Ухань, где находится очаг заболевания коронавирусом, а 20 января вернулся в родную страну. На момент приезда у него отсутствовали симптомы, однако 22 января у него появился жар и озноб. Сначала он пытался лечиться самостоятельно, а 25 января обратился к врачам, которые и диагностировали у него заражение 2019-nCoV.

Отмечается, что в настоящее время медики проверяют еще одного человека с похожими симптомами.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в результате заражение коронавирусом нового типа в Китае скончались 56 человек. Общее число заболевших — 1975 человек, из них 324 находятся в критическом состоянии.

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