Гонконг, Китай, , 05:32 — REGNUM Полиция Гонконга применила слезоточивый газ в первый день нового года по лунному календарю по протестующим, которые собрались отметить четвертую годовщину «Вонконского бунта» 2016 года, сообщает 26 января газета South China Morning Post.

Были замечены убегающие люди с перекрёстка Аргайл-Роуд и Портленд-стрит после того, как полиция применил слезоточивый газ для разгона собравшейся толпы бунтовщиков. Часть из них укрылась в торговом центре Langham Place.

Незадолго до 23:00 по местному времени 25 января протестующие, одетые во все черное заблокировали Портленд-стрит мусором и прочими предметами, что вынудило власти применить силу для их разгона. Некоторым удалось сбежать, а некоторых повязали полицейские.

Уличные торговцы, продававшие рыбные тефтели и жареный тофу уже вернулись на насиженные места, с которых их выгнали протестующие. Напомним, что в Новый Год по лунному календарю 2016 года протестующие в Гонконге устроили беспорядки, которые были затем прозваны «революцией рыбных тефтелей».