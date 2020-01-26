Пхеньян, , 05:12 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой Ли Соль Чжу посетили торжественный концерт в честь Нового года по лунному календарю, сообщает Центральное телеграфное агенство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что на концерте выступали исполнители Госсовета, оркестр «Самчжиен», государственный хор и лучшие певцы художественных коллективов.

«Исполнители с пафосом воспевали величие нашей партии, которая открывает новую эпоху небывалых в истории человечества чудес и перемен, преодолевая всякие испытания и трудности на пути продвижения революции, и демонстрирует на весь мир мощь и внушительный облик страны», — сообщает ЦТАК.

Также на сцене прозвучали и торжественные песни, восхваляющие Ким Чен Ына и выражающие ему благодарность за работу на благо корейского народа. Сам северокорейский лидер лично поблагодарил выступавших на концерте.

«Также посмотрели концерт труженики и новаторы ведущих заводов, предприятий и сельхозкооперативов г. Пхеньян, работники научно-исследовательской, образовательной и здравоохранительной отраслей, заслуженные работники и художественные деятели ведущих художественных коллективов», — добавляет ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января председатель КНР Си Цзиньпин поздравил китайцев с Новым годом по лунному календарю. Свое поздравление он выпустил в ходе инспекционной поездки в провинцию Юньнань.