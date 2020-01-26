Ухань, Китай, , 05:10 — REGNUM Общественное давление в связи со вспышкой коронавируса в Китае нарастает в столице провинции Хубэй городе Ухань, сообщает 26 января газета South China Morning Post.

Доктора Уханя присоединились к тем, кто в социальных сетях призывает к ответу чиновников из местного департамента здравоохранения за то, что те допустили эпидемию заболевания, в связи с чем все виновные должны быть немедленно сняты с занимаемых должностей.

В местной официальной коммунистической партийной газете Hubei Daily было опубликовано заявление от имени журналиста Чжана Оуя, который призвал в вышеописанным мерам.

«Как и многие, я привык полагать, что… смена руководства не принесет пользы для борьбы с вирусом, однако на фоне ухудшающейся ситуации, которая становится все более серьезной, те, кто находится у власти, не справляются. Смените руководство Уханя немедленно!», — призвал журналист.

Спустя несколько часов газета официально принесла извинения властям Уханя за формирование негативного общественного мнения против руководства города, а также пообещали, что Чжан будет уволен. Напомним, что в Китае уже зафиксировано

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