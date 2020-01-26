Пекин, , 04:57 — REGNUM Правительство Пекина подтвердило слухи, что ряд городских госпиталей начинают давать пациентам, заразившимся новым коронавирусам лекарства от ВИЧ с целью недопущения летальных исходов, сообщает 26 января газета South China Morning Post.

Госпитали Дитань, Йоуань и Медицинский центр общего профиля НОАК №5 сообщили, что используют при проведении противовирусной терапии лекарства от ВИЧ. Два лекарства являются антиретровирусными и часто используются при комбинированном лечении болезней.

Как сообщало ИА REGNUM, Конфедерация организация китайских канадцев Торонто (CTCCO) начала сбор средств для борьбы с коронавирусом в Китае. Всего известно о 54 умерших и 1600 заразившихся новым вирусом на данный момент.

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