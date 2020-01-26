Пекин, , 04:40 — REGNUM С целью сдерживания распространения нового коронавируса, движение междугородних автобусов и работа межпровинциальных шоссе будет прекращена в Пекине, сообщает 26 января газета China Daily.

При этом, пока неизвестно, когда будет возобновлено транспортное сообщение. Вдобавок ко всему китайская столица запустила проверку температуры на 55 станциях метро, включая также остановки железнодорожного транспорта, а также в Международном аэропорту «Столица» в Пекине. Все пассажиры с повышенной температурой тела будут отправлены в госпиталь.

Станции метро Пекина и автобусе также подвергнутся дезинфекции. Все вагоны каждого из поездов будут дезинфицироваться ежедневно. Все входы и выходы, эскалаторы, туалеты и прочие общественные места на станциях метро также будут дезинфицироваться три раза в день.

Напомним, что по последним данным известно о смерти 54 человек и заражении более чем 1600 человек по всему Китаю в связи с эпидемией нового коронавируса, который вызывает смертельную пневмонию.