Пекин, , 04:25 — REGNUM Пекин планирует высадить 13 333 га лесов и лесных поясов в 2020 году с целью увеличения площадей, засаженных лесами в городе до 44,4%, сообщили в городском бюро озеленения, передает 25 января агентство Синьхуа.

За предыдущий этап кампании озеленения, который длился с 2012 по 2015 годы, было высажено более 54 млн деревьев, в связи с чем степень озеленения города выросла с 37,6% до 41%.

Порядка 3946,7 га зеленых насаждений планируется высадить в городе за 2020 год. В то же самое время в общей сложности 280 га зеленых поясов планируется создать в деревнях за текущий год, а также 1566,7 га зеленых насаждений, которые должны появиться в суб-центре города, а также в ряде городских парков и мест отдыха.

Всего планируется в 2020 году построить 41 парк отдыха и 13 лесных парков в черте города, а также еще 50 мелких парков. Международный аэропорта «Дасин», места проведения Зимних Олимпийских игр 2020, река Вэньюй и прочие районы получат дополнительные 6153 га зелени, а также еще 2200 га водно-болотных будет воссоздано.