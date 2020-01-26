Пекин, , 03:39 — REGNUM Разработанный Китаем легкий многофункциональный вертолет AC311A прошел первые низкотемпературные лётные испытания, сообщили 25 января в Авиационно-промышленной корпорации Китая (AVIC).

Вертолет весом две тонны завершил все наземные и лётные испытания при температурах минус 30 градусов Цельсия, сообщили в корпорации. Задачей тестов было изучить надежность работы систем машины при низких температурах, а также собрать информацию перед испытаниями вертолета при низких температурах и на больших высотах.

Вертолет AC311A разработан компанией Avicopter при AVIC. Он разработан для обеспечения максимального взлетного веса в 2,25 тонны и подъема на высоту 6000 метров. Планируется использовать машину для поисково-спасательных миссий, пограничного патрулирования, а также борьбы с пожарами.

Отметим также, что Avicopter сейчас является одним из ведущих мировых производителей вертолетов, у которого в багаже имеется уже 50 моделей и 12 серий машин.