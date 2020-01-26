Ухань, Китай, , 03:24 — REGNUM Число погибших в Китае в результате заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 54 человек, сообщает газета The Global Times.

Газета сообщает, что в провинции Хубэй, где находится очаг заболевания, скончались еще 13 человек. Также число зараженных новым коронавирусом в этой провинции выросло на 323 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о 41 погибшем в Китае от заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Число заразившихся по всему Китаю превысило 1300 человек.

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