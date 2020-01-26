Пекин, , 03:02 — REGNUM Столица провинции Хубэй город Ухань в центральном Китае, где произошла первая вспышка коронавируса, планирует временно предоставить 24 госпиталя для зараженных новой опасной инфекцией, сообщает агентство Синьхуа.

Было принято решение на базе двух специально выделенных госпиталей и 61 клиники создать 24 местных госпиталя с тысячами коек для пациентов, больных коронавирусной пневмонией.

Первая очередь из семи госпиталей была организована согласно базовым требованиям профилактики инфекционных инфекций. Вторая и третья очереди будут включать три и 14 госпиталей соответственно.

Отметим, что в настоящее время в Ухане организовано 4000 коек для тех, кто заразился и находится под подозрением в заражении. Еще 6000 коек будет готова до конца января. В Китае уже зафиксировано 54 смерти от нового вируса, а количество заразившихся превысило 1300 человек.