Пекин, , 02:29 — REGNUM В Китае зафиксировано падение кинотеатральных сборов в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым коронавирусом, сообщает 25 января агентство Синьхуа.

Доход кинотеатров Поднебесной в канун Китайского Нового года 24 января упал до 3 млн юаней (около $430 тыс.), а это менее одной десятой от сборов на тот же день в 2019 году, сообщили в Китайской информационной сети киноданных.

Традиционно, семидневные гуляния по случаю Нового года в Китае приносят огромные кассовые сборы на крупнейшем в мире кинорынке. Однако, в этом году праздники омрачились эпидемией смертельной пневмонии неизвестного ранее типа.

В настоящее время известно о гибели 41 человека и более 1300 заразившихся вирусом в 30 регионах страны уровня провинции. Как сообщало ИА REGNUM, семь фильмов, включая «Потерянные в России», которые должны были стартовать на праздники, были отложены на неопределённый срок.

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