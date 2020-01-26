Москва, , 02:22 — REGNUM Признаки пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, не были обнаружены у семерых граждан Китая, госпитализированных с высокой температурой из одного отеля Москвы, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения столицы.

Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Угрозы их жизни нет.

Отмечается, что медики осмотрели всех постояльцев отеля и его сотрудников, которые пожаловались на симптомы, напоминающие ОРВИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января Минздрав РФ объявил, что в китайских регионах, имеющих общую с Россией границу, зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусом.

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