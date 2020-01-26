Москва, , 00:34 — REGNUM Семь случаев заражения коронавирусом были выявлены в китайских регионах, имеющих общую с Россией границу. Об этом 25 января сообщает Минздрав РФ.

В одном из них заболевший скончался. Отмечается, что на территории РФ подтвержденных случаев заболевания не выявлено.

По данным российского ведомства, в мире на 25 января зарегистрировано 1438 лиц, заразившихся новым типом коронавируса, 98% из них — в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве были госпитализированы пятеро граждан Китая, находившихся в одном из столичных отелей.

Также сообщалось, что посольство РФ в Пекине поддерживает связь с российскими гражданами, которые пребывают в китайском городе Ухань, закрытом из-за эпидемии коронавируса.

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