Курган, 25 января 2020, 21:38 — REGNUM В Курганской области 26 января ожидается сильная метель. Об том сообщает региональное ГУ МЧС по данным Гидрометцентра России от 25 января.
В регионе прогнозируется порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха достигнет ночью до — 15 градусов мороза.
Сложная метеорологическая обстановка наблюдается в сопредельным севере Казахстана, где ожидается буран с порывами ветра до 28 м/с и гололёд.
Экстренные службы Зауралья советуют автомобилистам отложить дальние поездки, особенно в соседний Казахстан.