Курган, , 21:38 — REGNUM В Курганской области 26 января ожидается сильная метель. Об том сообщает региональное ГУ МЧС по данным Гидрометцентра России от 25 января.

Прогноз погоды на 26 января ГУ МЧС России по Курганской области

В регионе прогнозируется порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха достигнет ночью до — 15 градусов мороза.

Сложная метеорологическая обстановка наблюдается в сопредельным севере Казахстана, где ожидается буран с порывами ветра до 28 м/с и гололёд.

Экстренные службы Зауралья советуют автомобилистам отложить дальние поездки, особенно в соседний Казахстан.