Париж, , 20:31 — REGNUM В больнице в Париже уже чувствуют себя хорошо двое пациентов, которые были госпитализированы после заражения коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в эфире телеканала BFM представитель медицинского учреждения.

«Пациенты в порядке, — отметил источник. — У одного из них все еще повышенная температура, у другого температуры уже нет».

Представитель медицинского учреждения добавил, что у пациентов, прибывших во Францию из Китая, сначала симптомы заболевания не наблюдались. А недомогание пациенты почувствовали только спустя некоторое время.

Ранее телеканал BFM со ссылкой на данные французского минздрава сообщил, что во Франции уже у третьего человека был обнаружен коронавирус нового типа.

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