Владивосток, , 20:11 — REGNUM Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев дал поручение специалистам Роспотребнадзора, сотрудникам пограничным службам ФСБ и главам региона разработать комплекс мер по осуществлению безопасности населения в приграничных территориях России в связи с вспышкой нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае. Об этом 25 января сообщили в пресс-службе полпреда.

Уточняется, что ведомства должны в трёхдневный срок подготовить и представить доклад о ситуации, мерах по предотвращению распространения вируса и защите населения от возможного заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора по Тюменской области, в регионе проводится комплекс мероприятий в связи с распространением коронавируса в Китае. Во всех пунктах пропуска через государственную границу РФ, включая аэропорт Рощино, проводится усиленный двойной контроль прибывающих с применением переносных тепловизоров.

Читайте ранее в этом сюжете: Прибывших из Китая с симптомами простуды в Тюмени изолируют